Gonzo pregunta a Wyoming que cuándo hará chistes nuevos: "Llevas con M. Rajoy desde 2012"

El presentador de El Intermedio y el periodista se dicen a la cara lo que siempre han pensado el uno del otro "sin filtros". No te pierdas sus 'dardos' en el vídeo principal.

Wyoming, aprovechando la visita de Gonzo, le hace una propuesta: que se digan todas aquellas cosas que todavía no se han confesado el uno al otro. Para ello, 'inaugura': 'Confesiones a lo Gonzo'.

El presentador de El Intermedio le dice a Gonzo que Évole se guarda "los mejores personajes" y que a él le deja "la morralla", excepto en su caso. "¿Estás seguro de que me quieres echar eso en cara?", responde el periodista, "te recuerdo que tú eres el primer entrevistado de esta temporada".

"Venía acostumbrado a eso", añade Gonzo, "durante nueve años tú te quedabas los chistes buenos y a mí me dejabas la morralla". Gonzo, por su parte, confiesa que se ha fijado en el nuevo decorado y los colaboradores, pero, como señala: "¿Los chistes nuevos para cuándo, Wyoming? Llevas con M. Rajoy desde 2012".

"¿Tú sabes lo que es hacer un chiste bueno y que la gente se ría?", replica Wyoming. Sandra Sabatés aprovecha también para hacer su propia 'confesión a lo Gonzo' y afirma que la masculinidad frágil de ambos les impide reconocer que se echan de menos.

"Tú Gonzo, para empezar, en la promo del programa le echabas en cara a Wyoming que nunca te había dado un abrazo fuerte", añade. Sabatés les pide que se den uno de esos abrazos. Ambos se dan un fuerte abrazo, ante los aplausos y vítores del público.