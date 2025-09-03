El Gran Wyoming se sincera con Gonzo: "Si miento deliberadamente un día en toda mi carrera, que llevo 20 años, no vuelvo a trabajar nunca"

Gonzo estrena nueva temporada de Salvados este domingo en laSexta y lo hace de la mano de un invitado de honor: El Gran Wyoming. Ambos se reencuentran seis años después de la marcha del entonces reportero de El Intermedio.

"(El Intermedio) es un programa muy político. A mí no me gustaría trabajar en una causa que no es la mía", reconoce El Gran Wyoming en este avance de lo que podremos ver el próximo domingo en Salvados.

Gonzo regresa al programa que lo ha visto crecer seis años después de marcharse para ponerse al frente de Salvados y se reencuentra con quien fuera su jefe en las inmediaciones del plató que un día fue poco menos que su casa.

En esta entrevista cercana, personal e íntima con la que Salvados estrena temporada, José Miguel Monzón se sincera junto a su otrora reportero estrella sobre su forma de abordar la profesión: "Si miento deliberadamente un día en toda mi carrera -un día, que llevo 20 años- al día siguiente ya no voy a trabajar y no vuelvo nunca".

"Y esto lo hacen tíos todos los días", lamenta.

