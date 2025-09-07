"Cariño, ven, que Wyoming está diciendo que con Franco se vivía mejor": la advertencia de Gonzo a Wyoming tras su reflexión sobre su juventud

"No soy un nostálgico, es que vengo de un mundo mejor", asegura El Gran Wyoming para después recordar su adolescencia y su juventud. Igual hay ahora alguien que nos está viendo diciendo: 'Cariño, Wyoming está diciendo que con Franco se vivía mejor'", bromea Gonzo.

"He tenido una adolescencia riquísima, una juventud pletórica, y todo lo que iba pasando era a más, a más, a más. Y todo lo que pasaba era tan brutal y tan cojonudo porque era el uso de la libertad", asegura. "Fíjate que yo venía de una situación en la que la gente a los 18 años ni follaba ni tenía la más mínima posibilidad", pone en contexto a su entrevistador y amigo.

"Era un mundo tan restrictivo y tan reprimido que todo lo que pasaba se vivía con una euforia tremenda"; un "mundo mejor" para él que aún hoy echa de menos.

El presentador de Salvados interrumpe su discurso para bromear acerca de lo que muchos pudieran llegar a pensar al escucharle hablar así de una época tan convulsa para España. "Igual hay ahora alguien que nos está viendo y escuchando y está diciendo: 'Ven, cariño, ven, que Wyoming está diciendo que con Franco se vivía mejor'", advierte.

"No. Después de Franco se vivió mucho mejor. Con Franco se vivía de puta mierda", deja claro el presentador de El Intermedio. "Cualquiera que diga que cualquier pasado fue mejor en el sentido de franquismo es porque era un ser privilegiado que estaba en la clase dominante que oprimía al personal", dice con contundencia.

