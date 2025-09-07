Ahora

"No, se vivía de puta pena"

"Cariño, ven, que Wyoming está diciendo que con Franco se vivía mejor": la advertencia de Gonzo a Wyoming tras su reflexión sobre su juventud

"No soy un nostálgico, es que vengo de un mundo mejor", asegura El Gran Wyoming para después recordar su adolescencia y su juventud. Igual hay ahora alguien que nos está viendo diciendo: 'Cariño, Wyoming está diciendo que con Franco se vivía mejor'", bromea Gonzo.

"Cariño, ven, que Wyoming está diciendo que con Franco se vivía mejor": la advertencia de Gonzo a Wyoming tras su reflexión sobre su juventud

Además de reflexionar acerca de cómo ha sido como padre, El Gran Wyoming, o mejor dicho, El Gran Chechu, echa la vista atrás y recuerda con melancolía, o quizá no tanta, su juventud. "No soy un nostálgico, es que vengo de un mundo mejor", corrige a Gonzo en Salvados.

"He tenido una adolescencia riquísima, una juventud pletórica, y todo lo que iba pasando era a más, a más, a más. Y todo lo que pasaba era tan brutal y tan cojonudo porque era el uso de la libertad", asegura. "Fíjate que yo venía de una situación en la que la gente a los 18 años ni follaba ni tenía la más mínima posibilidad", pone en contexto a su entrevistador y amigo.

"Era un mundo tan restrictivo y tan reprimido que todo lo que pasaba se vivía con una euforia tremenda"; un "mundo mejor" para él que aún hoy echa de menos.

El presentador de Salvados interrumpe su discurso para bromear acerca de lo que muchos pudieran llegar a pensar al escucharle hablar así de una época tan convulsa para España. "Igual hay ahora alguien que nos está viendo y escuchando y está diciendo: 'Ven, cariño, ven, que Wyoming está diciendo que con Franco se vivía mejor'", advierte.

"No. Después de Franco se vivió mucho mejor. Con Franco se vivía de puta mierda", deja claro el presentador de El Intermedio. "Cualquiera que diga que cualquier pasado fue mejor en el sentido de franquismo es porque era un ser privilegiado que estaba en la clase dominante que oprimía al personal", dice con contundencia.

*Vuelve a ver el programa completo de Salvados: El Gran Wyoming, El Gran Chechu en atresplayer.com

Las 6 de laSexta

  1. La crispación política cotiza al alza: el PSOE y el PP bajan al barro en un tenso arranque del curso político
  2. Investigan la muerte de una mujer en Sevilla como un posible caso de violencia machista
  3. Un manifestante propalestino provoca la aparatosa caída de Javi Romo en La Vuelta, que se salda con 10 detenidos
  4. El mayor bombardeo ruso desde que comenzó la guerra alcanza por primera vez un edificio del Gobierno ucraniano: hay cuatro muertos
  5. Detenidos los autores del tiroteo que dejó dos muertos en Carmona : todo apunta a un ajuste de cuentas
  6. Nevenka Fernández publica 'El poder de la verdad', un libro con el que quiere dar esperanza a otras mujeres: "A mí hablar me salvó"