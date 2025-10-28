Así hablaba 'Coco', la camionera que visibilizó a la mujer en el sector: "Llevo un spray de pimienta. No es legal, pero tampoco lo es que te violen"

Coco, la camionera que visibilizó a la mujer en un sector masculinizado, explicó a Jordi Évole en este vídeo de Salvados que entraba al camión "con la luz apagada" para que no vieran que era "una chica": "En algunos sitios te ves insegura".

Tras la muerte de Oti Cabadas, más conocida como 'Coco', recordamos la entrevista que Jordi Évole hizo a la camionera en 2019 en la que explicaba cómo era ser mujer en en este mundo de hombres.

La camionera, que visibilizó a la mujer en un sector masculinizado, explicó al periodista las precauciones que tomaba cuando tenía que dormir en un área de servicio o en un parking en mitad de la nada. "Echo las cortinas y me cierro con una cinta de lado a lado para que no te entren. Que si te quieren robar, te robarán igual, pero al menos, se lo pones difícil", explicó Coco en este vídeo, donde confesó que, además, llevaba "un spray pimienta": "No es legal, pero tampoco lo es que te violen o que te roben".

Además, la camionera lamentaba que debían tomar muchas precauciones porque dormían en sitios en los que "no sabes si hay chorizos". No obstante, matizaba que, "como mujer", cabía "la posibilidad de que te violen, aparte de que te roben". Por otro lado, Coco también detalló a Jordi Évole que entraba al camión "con la luz apagada" para que no vieran que era "una chica" porque "en algunos sitios" se veía "un poco insegura".

Muere Oti Cabadas

La causa de la muerte de 'Coco' parece ser un derrame cerebral que sufrió de manera inesperada. Días antes de fallecer la camionera se encontraba en un encuentro del sector en el circuito de MotorLand, en Aragón, donde se sintió indispuesta, hasta el punto de desmayarse, y fue trasladada a urgencias. Allí, en el hospital Miguel Servet de Zaragoza, se le diagnosticó un derrame cerebral, pero los sanitarios no pudieron hacer nada por ella, según indican desde La Voz de Galicia.

