Oriol Junqueras y Gonzo coinciden en Madrid y pasen por la calle mientras charlan sobre política y sobre el paso del político por la cárcel. Junqueras afirma que su paso por la cárcel no hace que vea el andar por la calle como algo distinto.

"Yo creo que la cárcel cambia muy pocas cosas, porque pasa una cosa muy curiosa y es que a los cinco minutos de salir, parece que nunca hayas estado; recuperas muy rápidamente la normalidad de la vida", reconoce Junqueras, tras lo que cuenta una anécdota curiosa que le pasó "el otro día a las puertas del Congreso".

"Me pasó una cosa muy curiosa y es que a las puertas del Congreso, mientras atendía a la prensa, había un grupo de gente que gritaba '¡Golpista!', y cuando me separé de la prensa, se me acercó el grupo y me pidió una foto. Y les dije que si antes no me habían llamado golpista, y me dijeron que sí, pero que les parecía un tío cojonudo y que les caía muy bien y no pude negarme a hacerme la foto", relata Junqueras, quien asegura que, "en general, la gente es muy amable y pone mucho en valor la idea del coraje, de tú te quedaste, tú eres valiente, defiendes tus ideas, eres consecuente...".