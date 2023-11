Oriol Junqueras afirma de forma tajante en Salvados que "los gobiernos del PP han sido muy malos para España. "Yo he estado en la cárcel por defender mis ideas, pero en algunas de las cárceles en las que he estado estaba lleno de gente del PP, y no estaban allí por un referéndum, ni por haber puesto una urna, ni por haber votado, sino que estaban allí por haber robado", manifiesta el presidente de ERC, a lo que añade: "Y estaban los segundones, porque sus jefes no estaban; sus jefes cortan calles y por cortar calles a nosotros nos pusieron en la cárcel".

En otro momento de la entrevista, el político asegura que está "muy orgulloso y volvería a pasar por la cárcel por defender" sus ideales "sin ninguna duda". "A mí me parece mucho más honroso y no solo honroso, sino también muy digno el pasar por la cárcel defendiendo ideales democráticos que llenar cárceles con corruptos, como hace el PP", manifiesta.