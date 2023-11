Gonzo entrevista a Oriol Junqueras en el último programa de Salvados tras el pacto de ERC con el PSOE y en medio de las protestas que se están produciendo de ciudadanos que están en contra de la amnistía. El periodista y el líder de Esquerra se reúnen en una calle de Madrid, donde charlan acerca del paso del presidente de ERC. "¿Esto de andar por la calle uno lo ve distinto para alguien que ha pasado por la cárcel?", le pregunta Gonzo, a lo que Junqueras responde: "No; yo creo que la cárcel cambia muy pocas cosas, porque pasa una cosa muy curiosa y es que a los cinco minutos de salir, parece que nunca hayas estado; recuperas muy rápidamente la normalidad de la vida".

La anécdota de Junqueras a las puertas del Congreso: "Me llamaron 'golpista' y luego me pidieron una foto"

Así, el líder de ERC cuenta una anécdota que le pasó en los días anteriores a la puerta del Congreso: "Mientras atendía a la prensa, había un grupo de gente que gritaba '¡Golpista!', y cuando me separé de la prensa, se me acercó el grupo y me pidió una foto. Y les dije que si antes no me habían llamado golpista, y me dijeron que sí, pero que les pareía un tío cojonudo y que les caía muy bien y no pude negarme a hacerme la foto", relata Junqueras, quien asegura que, "en general, la gente es muy amable y pone mucho en valor la idea del coraje, de tú te quedaste, tú eres valiente, defiendes tus ideas...".

El cara a cara entre Junqueras y un socialista que votó 'no' en la consulta a los militantes

Tras un paseo, Gonzo le propone a Junqueras sentarse y escuchar a ciudadanos de diferentes puntos de España que están en contra de la amnistía, a lo que el político acepta. "Es bueno que podamos hablar con aquellos que no están de acuerdo con nosotros. Solo el hecho de escucharnos seguro que nos hace a todos un poco mejores", defiende.

En primer lugar habla con Samuel Chamizo, un militante socialista de 30 años que vive en un pueblo extremeño de 1.700 habitantes, y que votó 'no' en la consulta a las bases del PSOE sobre si estaban de acuerdo con posibles futuros pactos con otras formaciones porque considera "que se está rompiendo la igualdad entre españoles". "Os están dando una serie de privilegios que a otras regiones no nos dan. Por ejemplo, les han concedido Rodalies y a nosotros en Extremadura ni siquiera nos llegan los trenes", denuncia el joven.

El punto en el que coinciden un socialista y Junqueras en Salvados: "No me fío de Pedro Sánchez"

Tras un tenso debate, Chamizo reconoce que no se fía de Pedro Sánchez "en estos momentos". "Yo tampoco, así que en esto estamos de acuerdo", responde el presidente de ERC, a lo que el socialista reacciona destacando que, pese a esto, "han negociado con él". "Lo que es verdad es que nosotros tenemos la voluntad de llegar a los mejores acuerdos posibles", defiende Junqueras.

Chamizo, sobre la quita de la deuda: "Si un ciudadano no puede pagar una hipoteca, el banco no se lo perdona"

El socialista, de 30 años, critica la "quita de la deuda" bastante importante en Cataluña: "Si un ciudadano español con una hipoteca de una vivienda no puede pagarla, el banco no se lo perdona, por lo que la sensación que la ciudadanía a pie estamos teniendo es que estamos siendo estafados porque a la clase política os están dando una serie de privilegios que a los ciudadanos no nos dan", expresa frente a Junqueras.

La reflexión de un catalán: "¿Cómo nos queremos ir de un país en el que somos los de Primera División?

Tras charlar con el militante socialista, Jordi Querol, un catalán de 85 años, debate con Junqueras sobre la independencia de Cataluña y muestra su postura en contra de esta. "No soy independentista. Estoy muy cómodo en esta especie de Estado federal, el autonómico del 78. Me parece que buscar más fronteras no hace falta", manifiesta el hombre.

Además, reconoce que vivió "los acontecimientos de octubre de 2017 con mucha tristeza". "Me sentí muy mal. Tenía la sensación de que Cataluña estaba muy bien vista en cualquier parte y rincón de España y yo pensé: ¿Cómo puede ser que nos queramos ir de un país en que somos como un poco los de Primera División? El top 10. ¿Cómo puede ser? Me dio mucha pena", expresa Querol, quien cuenta que no participó en el referéndum del 1 de octubre de 2017 porque consideraba que "no estaba dentro de la legalidad".

El tajante mensaje de un catalán a Junqueras: "Confundieron 'democracia' con unas urnas de cartón ilegales"

Para Querol, en 2017, "sin querer, los catalanes, incluido el señor Oriol Junqueras, confundieron la palabra 'democracia', que es democrático votar, con unas urnas de cartón ilegalmente puestas". "Me parece que pensaron que esto era democrático, pero la democracia, si no la ejerces siguiendo las leyes y las constituciones vigentes, aquí falla algo", manifiesta el hombre.

Junqueras: "Me siento muy orgulloso de haber estado en la cárcel por mis convicciones"

Por su parte, Junqueras afirma "la principal reflexión" tras su paso por la cárcel es que se siente "muy orgulloso de haber hecho" todo lo que ha hecho. "Me siento absolutamente orgulloso de lo que hice y de haber pasado por la cárcel por defender mis convicciones", expresa el presidente de ERC.

Un joven que votó al PSOE, "decepcionado" con el partido: "Si yo incumplo la ley, no voy a ser amnistiado"

Daniel López, un joven de 20 años que votó al PSOE en las últimas elecciones generales, reconoce estar "decepcionado" por su pacto con ERC , "no porque pacten en sí, sino por cómo se realiza ese pacto". "Si yo incumplo la ley por lo que pienso, yo no voy a ser amnistiado por el mero hecho de que no soy político y no tengo votos, y por eso creo que es una hipocresía", expresa el joven, a lo que añade: "Yo también soy republicano y tampoco me gusta que el rey esté por encima de la ley, pero si no me gusta que el rey esté por encima de la ley, los políticos tampoco".

Junqueras: "Yo estuve en la cárcel por defender ideales democráticos, pero el PP las llena con corruptos"

El presidente de ERC asegura que está "muy orgulloso y volvería a pasar por la cárcel por defender" sus ideales "sin ninguna duda". "A mí me parece mucho más honroso y no solo honroso, sino también muy digno el pasar por la cárcel defendiendo ideales democráticos que llenar cárceles con corruptos, como hace el PP", manifiesta.

Una economista, a Junqueras: "Me preocupa que Cataluña es la región más corrupta"

Almudena Semur, economista, protagoniza un tenso debate con Oriol Junqueras en Salvados. La mujer, contraria a la amnistía, destaca que Cataluña "es la región más endeudada de España" y defiende que hay que "preocuparse más por el ciudadano catalán". "A mí lo que me preocupa de Cataluña, y lo dice un informe de la Universidad de Gotemburgo pedido por la Comisión Europea, es que es la región con peor calidad institucional, peor prestación de servicios públicos y más corrupta", señala la mujer, a lo que añade que "Esquerra ahí tiene mucho camino por recorrer".