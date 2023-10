Elías, abogado de la familia de Xavi, pasa con ellos una distendida reunión familiar. Como le señala Gonzo, quizás no es algo muy habitual de ver, pero el abogado sí lo considera así "por la magnitud del caso" y por la propia familia, a la que considera "fantástica".

Para Elías, el nivel de incumplimiento preventivo de faltas de medidas de seguridad por CIDAC en la muerte de Xavi "no lo había visto nunca". En este caso, está la vía penal y la vía laboral. En lo penal, buscan que se condene a la empresa "con un reconocimiento de delito de homicidio".

"La normativa penal es clara: si se demuestra que existe una imprudencia o conjunto de imprudencias, se puede demostrar que hay imprudencia temeraria con resultado de fallecimiento, puede haber fallecimiento por imprudencia temeraria", explica.

En definitiva, el objetivo, dice, es "pedir penas de prisión". "No es buscar venganza, no lo es. No le puede pasar a nadie más, no puede ser una cuestión económica. No tenía ni cafeína en la sangre", defiende.