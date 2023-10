Por muchas tablas que se tengan, ante Juanra Bonet en '¿Quién quiere ser millonario?' siempre aparecen los nervios... y las dudas. Por ello, los famosos tampoco desaprovechan la oportunidad de utilizar el comodín de la llamada cuando la pregunta en cuestión les supera.

El desparpajo que caracteriza a David Broncano se vino abajo cuando Bonet le preguntaba quién había sido el máximo goleador del Atlético de Madrid cuando el club ganó su última liga española. El humorista tuvo que recurrir a la persona que lleva "salvándole la vida" desde tiempos inmemoriales: su hermano.

Edu Soto llamó a una de sus mejores amigas y su elección fue más que acertada por la contundencia y la rapidez con la que lo sacó de dudas acerca de cuál es el país más pequeño de África.

Por su parte, Ana Milán no quería utilizar el comodín de la llamada. "No quiero, pero tengo que hacerlo", insistía una y otra vez. Su amigo también acertó y le indicó correctamente quién es el cantante que colaboró con Alejandro Sanz en la canción 'Back in the City'.

Perico casi pone al teléfono a La Tata, con mayúsculas, de Miguel Ángel Silvestre, pero por desgracia, no había tiempo para eso. "¡Dilo tú ya!", gritaba el actor a escasos cuatro segundos de que se acabara el tiempo.

"¿Cuándo abdicó el rey Juan Carlos I?", preguntaba Bonet a Bibiana Fernández. "Es muy amigo mío", explicaba su elección al presentador de '¿Quién quiere ser millonario?'.

Miguel, un miembro de las Nancys Rubias, dio la respuesta correcta a Alaska cuando ella no supo qué decir.

Y tú, ¿a quién llamarías si te jugaras tanto dinero?