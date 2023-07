La mala fama de la Ruta del Bakalao acabó por pasarle factura a este movimiento social que movía a cientos de miles de jóvenes por toda Valencia durante los fines de semana de finales de los 80 y principios de los 90. Durante un tiempo, permaneció olvidada e ignorada en algún oscuro lugar del pasado hasta que el actor Edu Soto presentó al NengdeCastefa, un bakala que revivía el espíritu de aquella época.

Hoy, más de 15 años más tarde de aquel 'boom', el cómico analiza con Iñaki López en 'Pongamos que hablo de...' las claves del éxito de aquel personaje que decía aquella famosa frase que toda España repetía sin parar a mediados de los 2000. Una pregunta que permanece aún en el imaginario popular.

"Este personaje nació en un sketch muy simple. En aquella época estaba muy de moda El club de la comedia, y cada semana hacían un programa dedicado a un colectivo diferente. Esa semana tocaba el club de los 'rapaos' y me dijeron, 'Edu, hazlo tú', como se lo podrían haber dicho a David Fernández o a cualquier otro. Me dieron un texto y yo le puse voz y gesto al personaje. Andreu (Buenafuente) dijo 'este personaje tiene que venir al plató'", rememora. Su primera aparición en el programa, además de otros famosos sketches, pueden verse en el vídeo principal de esta noticia.

Nuria Roca señala que, como personaje caricaturizado de un bakalaero, el Neng de Castefa, "está muy conseguido". "Es un tío espídico, maquinero. Claro, muchos se identificaban con él", opina la presentadora valenciana. En la misma línea, Toni Cantó asegura que "uno de esos había en cada una de las discotecas de aquella época".

"Fue todo un fenómeno social hasta el punto que hubo juegos para la PlayStation y música, un CD", informa Iñaki López. Pero eso no fue lo que más sorprendió a Edu Soto. "Vi en el telediario diciendo a Matías Prats que gente de África que venía en patera llegaba a España y cuando intervenían los guardacostas decían '¿Qué pasa, neng?'", asegura anonadado todavía.

Cuando estuvo en Egipto, los propietarios de un bazar le saludaron con un "¿Qué pasa, neng?" cuando les dijo que era español, aunque ni siquiera le habían reconocido. "Lo decían porque los españoles que iban allí lo decían". Por no hablar de Samuel Eto'o marcando un gol y haciendo el conocido gesto del Neng, tal y como le prometió en una entrevista en el programa de Buenafuente, cuyo fragmento puede verse en el vídeo principal de esta noticia.

Pero su personaje queda muy alejado de la personalidad de Edu Soto. "No tengo nada que ver con la Ruta del Bakalao, ni con los 'rapaos', ni con el 'tunning' ni con nada, pero eso es lo bonito de ser actor, que te metes en el pellejo".