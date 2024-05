"¿Dónde quieres el siguiente seguro?", pregunta Juanra Bonet a José Mota tras superar la quinta pregunta de ¿Quién quiere ser millonario? El presentador le recuerda que le quedan dos comodines para que lo tenga en cuenta a la hora de colocar el seguro. "Yo te puedo decir en la pregunta nueve", afirma el cómico, a lo que el presentador le explica "si llegamos a la nueve, sería el suelo sobre el que caerías si fallaras por encima de la nueve". Ante esta respuesta del conductor del concurso, el humorista decide ser más ambicioso y decir que lo establece en la diez.

"¿O me estoy aventurando en exceso? Esa mirada no me ha gustado nada", comenta el concursante tras ver la cara de Juanra Bonet, y le consulta "¿Estoy siendo ansia rota?". El presentador le responde que no y le pregunta que qué le pasa a su mirada. "Precisamente una mirada de vacío absoluto que me ha intranquilizado muchísimo", explica José Mota que añade "el subtexto era; '¡Cuidado! ¡Cuidado!'".

El conductor del concurso le dice que en ningún momento ha querido influenciar su respuesta con la mirada. "Voy a ser ligeramente cauto y voy a hacer caso a tu mirada, que era un poquito Andrés Pajares y lo pongo en la nueve", confirma, Juanra le pone en broma una cara de sorpresa como si se estuviese viniendo arriba y confirma la nueve como la pregunta del segundo seguro.