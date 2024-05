Fernando llega a la pregunta once de ¿Quién quiere ser millonario? con 20.000 euros y el comodín del acompañante en el bolsillo. Para seguir en el concurso tendrá que saber qué guerra ocurrió en el siglo V a.C. Las opciones que le da Juanra Bonet son: 'A': Guerra del Peloponeso , 'B': Guerra de Kitos, 'C': Guerra de las Dos Rosas, 'D': Guerra de Etolia. "Carai... hace tanto tiempo que ya no me acuerdo muy bien", bromea el concursante tras escuchar las posibles respuestas.

El aspirante al millón tiene claro que la 'Guerra de las Dos Rosas' no es porque transcurrió durante la época medieval. La opción 'A' la ve con buenos ojos porque la ubica en esos años de la Edad Antigua. Las otras dos guerras las desconoce. "Si le pregunto esto a mi hermano le voy a meter en un compromiso, porque creo que está más perdido que yo", reflexiona pensando en la posibilidad de utilizar el comodín que le queda. El concursante decide jugársela, porque tiene asegurados ya 15.000 euros.

"Voy a contestar columpiándome un poco y con una lógica que no acierto a saber de dónde viene, voy a responder la guerra del Peloponeso", confirma Fernando. Tras unos segundos de tensa espera la respuesta del concursante se revela como la correcta y explota de alegría, consigue 30.000 euros y quedarse a cuatro del millón con un comodín aún en su poder.