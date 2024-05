El concursante de ¿Quién quiere ser millonario? llega a un momento clave en su concurso, la pregunta en la que ha marcado su segundo seguro. Para conseguirlo tendrá que saber el nombre de la pieza metálica o de plástico que se utiliza para adornar el extremo de los cordones, cintas, correas y otros objetos. Las posibles respuestas son 'Crencha', 'Recazo', 'Giste' y 'Herrete'.

"Yo diría que es hebilla, pero no la veo por ninguna parte", dice Ventura mientras se ríe de forma nerviosa. "Va a caer el 50%, pero vamos...", afirma el aspirante al millón. El participante sabe que el herrete es algo de hierro, el giste dice que le suena a chiste, el recazo le suena a retazo y la crencha le suena a pelo. "No tengo ni idea, a mi lo que me iría bien es el comodín del 75%", expone mientras se ríe.

Juanra Bonet anuncia que se utiliza el comodín del 50%. Las opciones que quedan son 'C': Gisete y 'D': Herrete. Al poner metálica en la pregunta Ventura parece que se decanta por'Herrete', pero no lo tiene claro. "Es una moneda al aire, es cara o cruz, la 'D'", responde. "Estamos en el seguro de 10.000 euros, te podrías haber plantado con 5.000, pero has decidido jugártela", comenta Juanra. Para fortuna de Ventura la respuesta es correcta y asegura 10.000 euros.