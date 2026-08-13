Marta se propone "dejar la noche ya" tras una jornada especialmente dura: "Con 20 años estoy hasta los huevos"

Nuestra princesa de barrio no puede más y quiere dejar su trabajo como gogó. La noche ya no es para ella. Está cansada y solo tiene 20 años.

Marta no quiere seguir siendo gogó. Así de claro lo tiene nuestra princesa de barrio cuando vuelve a casa en el coche después de una intensa jornada de trabajo muerta de sueño. "Hoy he acabado de bailar hasta las narices", asegura.

La joven reflexiona sobre su futuro y habla sobre su curso para ser azafata de vuelo. Es su esperanza en estos momentos. "Necesito dejar la noche ya. Con 20 años estoy hasta los huevos", se queja.

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