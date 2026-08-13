Monrosi, sobre Margarita Robles: "El show político que ha hecho ha generado malestar en sectores del Gobierno y del PSOE"

El periodista de ElDiario.es asegura que lo que molesta es que Margarita Robles está haciendo exactamente lo contrario de la línea marcada por la presidencia del Gobierno y por el Gobierno.

Este jueves en Al Rojo Vivo dura todavía la resaca del 'show político' vivido en Ceuta, protagonizado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, que insistía en que cualquier agresión a Ceuta o a Melilla "es una agresión a España entera".

"Un momento que ha generado bastante malestar en algunos sectores del gobierno y en algunos sectores del Partido Socialista", asegura José Enrique Monrosi, periodista de ElDiario.es.

A la pregunta de Inés García sobre qué es lo que ha molestado más ¿que Margarita Robles, se acercara a los ceutíes, que quedara al descubierto que los demás ministros no se han acercado a los ceutíes?

"Molesta que Margarita Robles, en otros muchos momentos de su trayectoria política y de su presencia en el gobierno, pero ahora hablando de la crisis de Ceuta en concreto, está haciendo exactamente lo contrario de la línea marcada por la presidencia del Gobierno y por el Gobierno. Ha salido a enfrentarse al Ministerio del Interior por el CNI, se ha enfrentado al Ministerio de Exteriores por su línea dura con Marruecos, cuando en el Gobierno y en Moncloa, más allá de que tengan la opinión, seguramente la misma que todos nosotros, sobre cómo ha sucedido esta crisis y la responsabilidad de Marruecos", argumenta Monrosi en Al Rojo Vivo.

El periodista de ElDiario.es cuenta en Al Rojo Vico que la directriz de Moncloa era no entrar al trapo de un enfrentamiento diplomático "porque creen que esta crisis se soluciona precisamente de la forma contraria". "Y luego ayer, haciendo lo que hizo con ese especie de baño de masas entre la ciudadanía ceutí", añade José Enrique Monrosi.

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