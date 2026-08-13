Monrosi, sobre la situación en Ceuta: "El miedo convierte la situación política en una oportunidad perfecta para los negociantes del odio"

El periodista de 'elDiario.es' cuestiona la respuesta del Gobierno ante la llegada de migrantes a Ceuta y reclama más rigor y responsabilidad, especialmente en la gestión de los menores, que deben quedar amparados por la legislación de protección de la infancia.

José Enrique Monrosi, periodista de 'elDiario.es', ha reivindicado la labor de los periodistas desplazados a Ceuta para cubrir la llegada de migrantes y ha reclamado que la crisis se aborde desde una perspectiva humanitaria. "Debemos sentirnos orgullosos de tener a compatriotas que se están dedicando estos días a volver a poner el foco en estas personas que están en Ceuta como lo que son: seres humanos", ha señalado.

Monrosi ha advertido de que el miedo de los ceutíes y de los propios migrantes que acaban de llegar puede convertir la situación en "una oportunidad perfecta para los negociantes del odio". En este sentido, ha rechazado los discursos que presentan a los recién llegados como una amenaza para la ciudad. "Estas personas no vienen a asaltar nada ni tienen ninguna intención de delinquir. Ni quieren ocupar un territorio ni quieren quitar una bandera para poner otra. Vienen a comer y a intentar tener derecho o posibilidad a una vida", ha afirmado.

El periodista también ha criticado la respuesta política ante la crisis y ha considerado «frívolo» el mensaje publicado hace unos días por el ministro Óscar Puente en redes sociales: "Otra crisis que ha resuelto Pedro Sánchez". Para Monrosi, la realidad sobre el terreno demuestra que la situación está lejos de estar resuelta: "Tenemos personas que no tienen dónde dormir, niñas que han sido agredidas sexualmente y gente que no tiene garantizado que vaya a comer mañana o que, si come, se está comiendo un bollo con una lata de atún".

Monrosi ha reclamado además al Gobierno que revise las cifras que está ofreciendo sobre la situación en Ceuta y ha destacado la actitud del presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, a quien ha definido como un gestor público "responsable" y "a la altura de las circunstancias", pese a sus diferencias ideológicas. Según ha señalado, Vivas lleva días advirtiendo de que las cifras que maneja Ceuta no coinciden con las comunicadas por el Gobierno central.

En cuanto a los menores, el periodista ha pedido evitar declaraciones simplistas sobre su retorno a Marruecos. "No, aquí hay unas leyes. Es que nosotros estamos obligados y ellos tienen derechos", ha defendido, en referencia a la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas y al marco europeo de protección de la infancia.

"Antes que migrantes, los niños son niños y están protegidos por los derechos de la infancia", ha recalcado Monrosi, quien ha explicado que las autoridades están encontrando situaciones muy diferentes entre los menores llegados a Ceuta. Algunos quieren regresar con sus padres y se están buscando mecanismos para hacerlo, mientras que otros se niegan a volver por circunstancias familiares que pueden incluir situaciones de violencia o abusos.

"Menos frivolidad y estar a la altura de las circunstancias con gente que no tiene absolutamente nada y que ha venido básicamente a salvarse", ha concluido.

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