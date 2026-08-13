La frustración de Miguel Ángel Revilla al no poder ver el eclipse en Cantabria: "Aquí una niebla total. El eclipse absoluto. Un desastre"

Miguel Ángel Revilla se desplazó hasta La Braguía, en Cantabria, para contemplar el eclipse, pero la niebla cubrió por completo el puerto y le impidió disfrutar del fenómeno.

Mientras algunos se emocionaron con el espectáculo del eclipse, otros vivieron la otra cara del fenómeno: la frustración de no poder contemplarlo. Es el caso del expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla, que no pudo ver el eclipse y terminó llevándose un auténtico chasco.

Revilla había elegido el puerto de montaña de La Braguía, en Cantabria, su tierra natal, para disfrutar del fenómeno. Sin embargo, la niebla cubrió por completo la zona y le impidió contemplar el eclipse. El expresidente compartió un vídeo en el que mostró su decepción por el mal tiempo.

"Abandono La Braguía. Aquí una niebla total. El eclipse absoluto, puesto que no se ven ni el Sol ni la Luna. Un desastre", lamentó Revilla en el vídeo.

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