Duval: "Margarita Robles está siendo inteligente y es un movimiento político hábil por su parte"

Para la escritora Elisabeth Duval, "si algo se juzga como que está bien o mal, o es reprochable o criticable, o no lo es, tiene más que ver con quién lo hace que con la acción en sí".

El día después de la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a Ceuta, la escritora Elisabeth Duval comentó en Al Rojo Vivo que la política es un juego a menudo injusto, donde las acciones se juzgan más por quién las realiza que por la acción en sí. Duval destacó que si otros miembros del gobierno hubieran hecho lo que Robles, probablemente habrían sido elogiados. Sin embargo, considera que Margarita Robles fue inteligente al escuchar a los ciudadanos ceutíes, ya que políticamente es un movimiento hábil y necesario para conectar con la ciudadanía.

En el día después de la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles a Ceuta y el momento que vivió en la calle con Pepa, la escritora Elisabeth Duval afirma en el programa Al Rojo Vivo que la política es un juego muchas veces muy injusto, "en el que si algo se juzga como que está bien o mal, o es reprochable o criticable, o no lo es, tiene más que ver con quién lo hace que con la acción en sí".

La escritora considera que ese momento de Margarita Robles parándose a escuchar las quejas de ciudadanos ceutíes y, de repente acercándose a una mujer ceutí, "si lo hubieran hecho las mismas personas que ahora mismo dentro de la presidencia están tan enfadadas con Margarita Robles, habría sido elogiado como un gran momento de cercanía de algún otro ministro o de alguna otra parte del Gobierno con el pueblo de Ceuta".

Duval añade que esto es normal porque sucede así en política todo el tiempo: "No es una cuestión de esencias, pero que Margarita Robles con esto está siendo inteligente. Aparte de qué es lo que hay que hacer realmente escuchar a la ciudadanía. Políticamente me parece un movimiento hábil para ella".

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