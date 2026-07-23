Detenido por conducir marcha atrás por la autopista porque "era la mejor opción para llegar al taller"

En Aruser@s Fresh recuperamos uno de los virales más surrealistas de la temporada donde un conductor de Florida fue arrestado tras recorrer varios kilómetros marcha atrás por una autopista debido a una avería mecánica.

En Aruser@s Fresh rescatamos algunos de los vídeos más comentados de la temporada, entre ellos una insólita escena ocurrida en Florida que dejó atónitos tanto a los conductores como a los colaboradores de Aruser@s.

El protagonista fue un hombre que decidió conducir marcha atrás por una autopista después de sufrir un problema mecánico en su vehículo. Según explicó, creyó que "la mejor forma de llegar al taller" era continuar el trayecto de esa manera.

Las cámaras de seguridad de la vía captaron la surrealista maniobra, mostrando al coche avanzando en dirección contraria a la habitual mientras el conductor trataba de mantener el control del vehículo. "Conduce muy bien", comentaba entre risas Angie Cárdenas, impresionada por la habilidad del hombre para recorrer la carretera marcha atrás sin perder el control.

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