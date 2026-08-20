Guillermo Fesser, sobre los centros de detención para inmigrantes de EEUU: "Son cárceles privadas que están para ganar dinero"

El corresponsal conectaba con El Intermedio para hablar sobre la policía migratoria de Estados Unidos y la protesta ocurrida en un centro de detención situado en Nueva Jersey.

El Intermedio conectaba con Guillermo Fesser para analizar la actualidad de Estados Unidos, en concreto, las últimas noticias sobre el ICE, la policía migratoria de Estados Unidos. Fesser señalaba que la gente llevaba meses manifestándose en aquellos lugares en los que se estaban construyendo centros de detención para inmigrantes.

"Recordemos que ya son 50 los detenidos que han muerto sin explicaciones", indicaba. El corresponsal exponía que en esos centros se habían denunciado malos tratos, que se da comida en mal estado, que no se estaban suministrando medicamentos a los enfermos o hacinamiento.

"Son cárceles privadas que están para ganar dinero", reflexionaba. La de Nueva Jersey estaba consideraba una de las peores. El periodista señalaba que se había concedido un contrato de 1.000 millones de dólares a una empresa privada "para administrarla durante 15 años con unas condiciones tan horribles que los detenidos llevan desde el viernes en huelga de hambre".

Además, como indicaba el corresponsal, también se estaban manifestando a las puertas tanto los familiares de los detenidos como activistas, pero estos fueron dispersados con gases lacrimógenos y violencia por las fuerzas de ICE.

"Un miembro del Congreso, el senador demócrata Andy Kim, denunció que solo había un juez para todos los detenidos, con lo cual tiene que supervisar 74 casos al día", explicaba Fesser. El senador había dicho "que es una vergüenza gastarse millones y millones de los contribuyentes para ir contra gente que no son criminales".

Donald Trump, como explicaba Fesser, había anunciado que aquellas personas que quisieran conseguir una 'Green Card', es decir, solicitar la residencia en EEUU, tendrían que volver a su país de origen. "Se solicitan 800.000 permisos al año de residencia, más de la mitad, más de 400.000 lo hace gente que ya está aquí porque se ha casado con alguien aquí, porque amplía el plazo de trabajo o porque ha tenido un hijo aquí", recordaba.

El periodista indicaba que esto se debía a que las decisiones de los consulados "son imposibles de apelar ante un juez". "Es una idea de hacerlo cada vez más difícil para todo aquel que no sea blanco y que no sea millonario", concluía.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido