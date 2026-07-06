Escolar: "Lo sorprendente no es que Moreno Bonilla haya pactado con Vox, que era evidente, sino lo poco que se ha resistido"

Al periodista Ignacio Escolar le sorprende que Moreno Bonilla no se haya resistido más a su pacto con Vox, que no haya intentado siquiera hablar con la izquierda, que no haya hecho, al menos, un amago. En el vídeo analiza este pacto PP-Vox en Andalucía.

Pese a lo que decía, Juanma Moreno Bonilla ha tragado con la prioridad nacional de Vox y fue este domingo investido presidente de la Junta de Andalucía.

Sin embargo, y según analiza el periodista y director de elDiarioes, Ignacio Escolar, "lo sorprendente no es que Moreno Bonilla haya pactado con Vox, que era evidente desde la noche electoral, sino lo poco que se ha resistido".

Esto es, según Escolar, "lo poco que ha explorado otro tipo de alternativas y otro tipo de vías: había una vía evidente, que era la repetición electoral y que, a tenor de lo que él mismo decía durante la campaña electoral, habría sido la más coherente. Pero había también otra: la posibilidad de ofrecer un pacto concreto y no solamente 'vótame gratis' a la izquierda. Por ejemplo, decirles 'Si ustedes quieren que se blinde la sanidad pública, que se blinde la educación pública, que se blinde la ley de Memoria, a cambio yo me comprometo a tal, tal, tal y tal. Es decir, algo concreto".

Porque, si Moreno Bonilla lo hubiese, al menos, intentado, "la izquierda lo hubiera tenido más difícil para decir que no. Pero es que no ha habido ni intento", insiste Escolar. Lo que sí ha habido es "a la primera de cambio, sin agotar siquiera los plazos de alternativa, lo más rápido posible pasar por debajo del futbolín que le ponía Santiago Abascal". En el vídeo podemos ver al completo su análisis.

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