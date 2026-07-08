Lamet, tras las palabras de Abascal sobre Trump: "No solo suaviza su relación con el PP, sino que también se reposiciona en el tablero internacional"

El periodista Juanma Lamet analiza las últimas declaraciones del líder de Vox sobre Trump, quien aseguró que se estaba equivocando. En el vídeo, su análisis completo.

Tras los ataques de Donald Trump hacia Giorgia Meloni, Santiago Abascal criticaba al presidente de EEUU en una entrevista en Telecinco: "Sería muy bueno que los aliados vean a los aliados como aliados y no como vasallos". "No es nada bueno que Meloni esté sufriendo este tipo de descalificaciones absolutamente inaceptables", decía el líder de Vox.

Estas palabras eran, para Antonio García Ferreras, presentador de Al Rojo Vivo, "un antes y un después". Para el periodista Juanma Lamet, de El Mundo, y ante la pregunta de Ferreras de si le habían sorprendido estas palabras, analizaba lo siguiente:

"Me ha sorprendido porque es exactamente la primera vez que lo hace, porque hasta ahora Vox no había querido contravenir a Trump en nada, ni siquiera en lo de Groenlandia". Y ahora, añade el periodista, "una vez que se han quedado sin el sustento de Orbán en Hungría, quieren volver a acercarse a Meloni, a la que dejaron de lado para irse a Patriots".

Ahora mismo, en un momento en el que Vox ha vuelto a entrar en los gobiernos autonómicos y tiene ya la perspectiva de una derecha operativa en la que Feijóo ya ha verbalizado que podría hacer una coalición de gobierno con Abascal, el propio Abascal no solo está dulcificando su relación con el PP, sino que está situándose un poco más en el tablero internacional".

Ahora bien, "esto no significa que vayan a romper con Trump, no significa que vayan a dejar de tener los mismos principios que MAGA, en muchísimos asuntos los tienen, pero Trump ahora resta y es tóxico para los socios. Todos aquellos que se han acercado a él pierden, y si no que se lo digan a Orbán", apunta Lamet.

En cambio, "Meloni ha entendido un poco mejor cuáles son las dinámicas de la Unión Europea y creo que es un socio bastante más fértil para Santiago Abascal", añade y concluye el periodista de El Mundo.

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