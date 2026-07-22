El monólogo de Ernesto Sevilla sobre volver a vivir con sus padres a los 30: "Un bajón"

En laSexta recuperamos, con motivo de su 20.º aniversario, uno de los monólogos de Ernesto Sevilla en 'El Club de la Comedia', en el que el humorista ironiza sobre regresar a casa de sus padres tras una ruptura sentimental.

"Soy Ernesto Sevilla y esta noche vamos a partirnos el culo". Así arrancaba el humorista cada una de sus actuaciones en 'El Club de la Comedia'. Ahora, con motivo del 20.º aniversario de laSexta, la cadena recupera aquel monólogo emitido en 2011.

En esta ocasión, Ernesto Sevilla confesaba que con 30 años había tenido que volver a vivir con sus padres. "Un bajón", resumía el cómico, explicando que una de las razones de ese regreso era que "su novia le había dejado", dando pie a una divertida reflexión sobre los motivos de la ruptura y las situaciones que tuvo que afrontar al volver al hogar familiar.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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