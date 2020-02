Chicote prueba la oferta culinaria de 'La Madrina': un ceviche, un encebollado y una sopa marinera. Platos que están muy bien de sabor pero sus precios le parecen "de broma".

En primer lugar prueba el ceviche de 'La Madrina'. Un plato "de libro" y de sabor, aunque está "un poco dulce de más" y "las gambas están muy cocidas", en general está "bien". "Lo que más me llama la atención es que la ración es grandísima. Yo si me como esto, no como más", confiesa.

Una tamaño que la dueña justifica alegando que es como se cocina en Ecuador. "¡Ah, que es una cuestión nacional!", ironiza Chicote sobre un ceviche que está "en general bien".

En segundo lugar degusta el encebollado. Una receta con la que participó en el Campeonato Mundial de 2017 y ganó el primer premio. Chicote prueba el plato estrella que a pesar de que "está muy rico", está "pasado de cojones".

Finalmente llega la hora de la sopa marinera. Una sopa gigante, servida en una enorme cazuela de barro, que cuesta 15 euros. Según Bea, la hija de la madrina, lo más caro de su carta. "Es todo muy barato para la cantidad que ponéis", le dice el chef a los camareros antes de hacer una introspección en el plato, donde se encuentra un buey de mar ¡entero!

"Yo no puedo vender un buey de mar a 15 euros ni de broma porque es un regalo si quiero mantener a mi personal cobrando un sueldo... ¡Ah!, perdona, que vosotros no cobráis", comenta Chicote.

El chef saca de la cazuela hasta siete cuencos. "Fíjate de una sopa para dos, comemos siete. ¡Sí que se come en Ecuador!", termina el chef su cata.