Para saber de dónde viene el fuerte carácter de Mónica, Alberto Chicote se cita con la madrina y sus hijos en su restaurante. La trágica historia que cuenta la mujer deja al chef de Pesadilla en la cocina sin palabras.

Mónica le cuenta a Alberto Chicote que decidió venir a España porque no tenía trabajo en Ecuador. Allí dejó a sus hijos para intentar salir adelante. Le ofrecieron cruzar el charco con trabajo y se encontró con que la habían vendido a un prostíbulo. Tuvo que ejercer la prostitución hasta que logró salir. "Yo me iba a morir... Me escapé de ahí. Abrí la ventana, tiramos un colchón y nos escapamos", cuenta la mujer.

Tras huir, se vio obligada a pedir en la boca del metro hasta que una señora que pasaba por ahí todos los día, le dio trabajo en su casa. "Ahí comenzó mi vida", explica. "Yo no te voy a gritar más", bromea el chef. "Tiene un grandísimno valor que partiendo desde cero te hayas convertido en una profesional y hayas llegado donde has llegado. Es admirable", añade Chicote.