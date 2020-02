Alberto Chicote echa un vistazo a la cocina de 'La Madrina' mientras lucha con el fuerte carácter y las tomaduras de pelo de Mónica, la dueña que prefiere no contestar al chef a darle una mala contestación. "Beatriz, ¿tú crees que tu madre me va a escuchar en algo o va a ser todo el rato así?", le pregunta a la hija de la madrina al ver que hace oídos sordos.

Ante la actitud de la dueña, Chicote decide cambiar de estrategia. "Sígueme contando lo que tu quieras que yo no te voy a decir nada, lo que tú me digas me va a parecer bien", confiesa antes de seguir viendo las cámaras.

El género está suelto en las cámaras y Chicote opta por tirar de ironía. "Uy, qué maravilla, qué guay, toda la verdura suelta. Lo de coger toda la verdura y meterla a cañón es una cosa maravillosa y nueva, qué suerte tengo de haberlo visto", bromea.

Una postura que les divierte a los empleados. "¿Me podéis explicar lo que es lo cachondo?", se cabrea el conductor de Pesadilla en la cocina.