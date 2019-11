Juanfran no encaja bien los consejos de Alberto Chicote y responde mandando al chef 'a tomar por culo'. "Es un déspota, no tiene educación", asegura el joven camarero de 'A la parrilla'.

Tras su gesto al cocinero, éste le pide que vaya de cara. "¿Me has mandado mandado a tomar por culo antes? Lo digo porque si quieres mandarme a tomar por culo, me mandas aquí delante. No hace falta que te escondas por el pasillito. Que yo aguanto lo que me digan", le dice Chicote. "Que tengo 48 años y aguanto lo que tú me digas", añade.

Una frase que tiene una pronta respuesta. "Yo tengo 21 pero no me asusto de ninguno de 48", responde el empleado del restaurante, que prefiere dejar la conversación.

"Habría que verle en su local. Si él trabajara tan bien estaría trabajando de cocinero, no haciendo el indio por la tele", le dice a las cámaras de Pesadilla en la cocina.