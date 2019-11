Alberto Chicote hace un gran ejercicio de paciencia en un servicio en el que parece que Sonia se ha propuesto desesperar al chef, a pesar de que ella es la que se queja de que el cocinero "le toca los cojones": "Parece una mosca cojonera en mi oreja, pim-pam y pim-pam y pim-pam".

Para cada indicación del chef, la cocinera tiene una respuesta impertinente y una excusa para su comportamiento. Empieza por ignorar las indicaciones de la jefa de cocina que no está conforme con el aspecto del queso de cabra que Sonia prepara para una ensalada: "Ya lo tengo puesto y no lo voy a cambiar".

Otro encontronazo se produce cuando Chicote se sorprende de que en lugar fritos, los huevos parecen cocidos en aceite y Sonia dice que "en Badajoz les gustan así". Entonces, el chef pregunta "si también les gustan sin sal" y para eso Sonia también tiene respuesta: "Yo no pongo sal porque si tiene hipertensión, no me lo quiero cargar que voy a la cárcel".

Finalmente Sonia explota y sus gritos en la cocina llegan a escucharse en la sala y Toni tiene que entrar a llamarle la atención y recriminarle su actitud y su lenguaje.