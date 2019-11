Nicola fríe dos clases de croquetas italianas: arancini, que son bolas de arroz, guisantes, queso y ragu; y croquetas de patata. El cocinero los frie con desgana porque asegura que "esos cacharros le tienen manía".

El cocinero confiesa además que antes las hacía caseras y que las que ofrece ahora son compradas, lo que Chicote ve como un signo de vagancia. "Encima me sale más caro", afirma. A lo que Chicote responde: "Pues entonces más tonto eres tú".

Las croquetas en cuestión llegan finalmente a la mesa de las clientas pero el plato vuelve a la cocina porque "están quemadas" y el cocinero vuelve a prepararlas de nuevo. Cuando llega el nuevo pedido a la mesa, las comensales creen que se trata de una broma: "Lo cambias porque está quemado y te lo traen más quemado".

Mientras sigue el servicio el chef Alberto Chicote no puede evitar desesperarse con el desorden de Nicola en la cocina que no deja de defender que "es su forma de trabajar". Los hijos de Nicola, que también trabajan en el restaurante, no se sorprenden de la actitud de su padre ya que le conocen bien: "No acepta críticas, es un cabezón".

Finalmente el cocinero decide no servir más arancini, un inconveniente para una clienta que quería esa opción porque no puede comer pasta si no es sin gluten. A pesar de que en la puerta del restaurante un cartel anuncia que disponen de pasta sin gluten, Nicola dice que no tiene y el chef de Pesadilla no entiende por qué, entonces, en la puerta se dice que sí.

Tras una bronca detrás de otra con Alberto Chicote, Nicola termina el servicio sin aceptar las críticas y contraatacando al chef porque asegura que "le ha tocado mucho los cojones".