Tras un servicio desastroso, Alberto Chicote intenta hacer balance con Nicola, Carmen y sus dos hijos. Sin embargo, el dueño de 'La Tarantella' hace oídos sordos y el chef de Pesadilla en la cocina busca que reaccione.

El cocinero empieza a enumerar las excusas que ha puesto el dueño durante el servicio para demostrale que no le vacila, sino que intenta abrirle los ojos, pero Nicola se lo toma como un ataque, se niega a seguir sus consejos y a hacer las cosas como él quiere. "¡Si tú me llamas a mí, las cosas no las vamos a hacer a tu manera, coño!", le responde el chef.

Ante la cabezonería del propietario, la familia sale en defensa del conductor de Pesadilla en la cocina por ser tan claro. "Las cosas tan directas nunca se las habían dicho y le hacía falta", asegura Carmen. Chicote acaba abandonando 'La Tarantella'.