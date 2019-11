Alberto Chicote qué falló para que 'La Tarantella' dejara de funcionar después de más de una década funcionando. La situación del restaurante ahora es crítica. Tienen que pagar a proveedores, los alquileres, la hipoteca, luz, agua... Una deuda que asciende a los 70.000 euros.

El chef de Pesadilla en la cocina quiere conocer cómo se ha llegado a esta situación. "Yo me levanté un día y no sentía las piernas, no podía caminar", comienza a contar Carmen. Estuvo dos meses medicada y a pasar cada seis meses por quirófano.

Una circunstancia con la que empezó el declive del restaurante. Nicola y sus hijos no cogieron las riendas del negocio. "En vez de apretar, nos vimos perdidos", asegura.

La idea de abrir el negocio fue de Nicola pero necesita la ayuda de Carmen y cuando ella se encuentra mal no puede acudir al trabajo. "¿Yo solo qué hago?", se pregunta el propietario de 'La Tarantella'. La respuesta de su mujer no tarda en llegar: "Yo mala o buena estoy ahí". Una respuesta por la que Nicola se hace la víctima porque piensa que todos son reproches.

"¿Qué has hecho durante dos años? Has pasado totalmente. Solo en ti has pensado, Nicola, en nadie más", le reprocha Carmen que se siente defraudada. Ante tal escena, Chicote lo tiene claro: "O comenzáis un camino o el suelo se abre bajo vuestros pies...".