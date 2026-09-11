Chicote convierte 'Bodeguita Los 50' en un 'come cocos' para destapar los problemas: "¿Rellenas sobre sucio?"

Chari y Antonio están decididos a cambiar el rumbo de su negocio, pero antes tendrán que asumir el papel que les corresponde como responsables del restaurante.

Chari y Antonio están dispuestos a cambiar 'Bodeguita Los 50', pero para conseguirlo saben que lo primero es cambiar de actitud. Cada uno tendrá que asumir el papel que le corresponde y, sobre todo, empezar a tomar decisiones.

Antes de enfrentarse a un nuevo servicio, Chicote reúne a todo el equipo y les muestra un peculiar 'come cocos'. En el centro aparecen Chari y Antonio y, en sus manos, varios fantasmas que representan todos aquellos problemas que se quedan sin resolver por parte de quienes deberían ser las cabezas visibles del restaurante.

El servicio comienza con mal pie cuando el cocinero asegura que no tiene champiñones porque no le ha dado tiempo a comprarlos y Chicote aprovecha la situación para colocar el primer fantasma sobre el tablero.

Poco después, el chef descubre cómo se está rellenando un bote de salsa aprovechando lo que había sobrado del día anterior. "¿Rellenas sobre sucio? Danger total, peligro", advierte Chicote, mientras la situación no hace más que empeorar.

Los platos no salen, empieza a faltar comida y el caos se apodera de la cocina. "Si se acaban las croquetas, que pidan mejillones", llega a proponer el cocinero.

Ante el descontrol, Antonio decide sacar a los camareros fuera para intentar tranquilizarlos. Pero lejos de solucionar la situación, las quejas continúan. Mientras tanto, otro de los camareros resta importancia a las prisas: "La urgencia me ralla, la urgencia como la sanidad, a esperar un poco".

El nuevo servicio vuelve a demostrar que los fantasmas que Chicote ha colocado sobre el tablero están más vivos que nunca.

*Puedes volver a ver el programa de Pesadilla en la Cocina: 'Bodeguita los 50" en atresplayer.com.

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