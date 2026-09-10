La dueña de 'Bodeguita Los 50' desvela el drama económico a Chicote: "Llevo años que no puedo cobrar"

Chari se sincera con Alberto Chicote sobre la complicada situación que atraviesa 'Bodeguita Los 50', un negocio familiar que lleva años arrastrando problemas: "No tengo tiempo para mi niño".

Esta semana, 'Pesadilla en la cocina' viaja hasta Sevilla, concretamente al Parque Alcosa, para conocer 'Bodeguita Los 50', un restaurante con arraigo familiar, pero cuyo ambiente dista mucho de serlo.

Al frente del negocio está Chari, dueña y encargada, que reconoce desde el principio que no se siente capaz de ejercer como jefa. Comparte el negocio con su hermano Antonio y su marido, mientras el equipo de camareros y cocina denuncia el caos que reina en el local.

Chicote acude a la llamada de auxilio y, después de vivir un primer servicio que califica prácticamente de "espectáculo", decide sentarse a solas con Chari y Antonio para conocer qué hay realmente detrás de tantos problemas.

"No te veo afectada", le señala Chicote a Chari, que reconoce estar completamente agotada y no saber cómo imponerse ante sus trabajadores. "Yo era charcutera, ni soy cocinera ni camarera y estoy al frente del negocio", explica. "Vamos tirando, pero llevo años que no puedo cobrar, es una bola", confiesa la dueña del local, que reconoce que no solo le preocupa el dinero: "No tengo tiempo para mi niño". "Los sábados a veces tenemos terapia de padres y no puedo acudir porque estoy aquí. Duele", confiesa entre lágrimas.

El chef le comenta que no puede permitir que por culpa del negocio esté todo el día "acojonada". "Voy a intentar ser una nueva Chari, tratar de imponerme y hacerme respetar más", le responde Chari.

*Puedes volver a ver el programa de Pesadilla en la Cocina: 'Bodeguita los 50" en atresplayer.com.

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