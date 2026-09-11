La dueña de 'Bodeguita Los 50' culpa al fantasma Eustaquio de la caída de un foco en 'Pesadilla en la cocina': "¡Para, canalla!"

Chari vive un momento de lo más surrealista durante la grabación de 'Pesadilla en la cocina' cuando mientras habla con la redactora del programa, uno de los focos se desprende.

"Chari, ¿cómo estás?", le pregunta la redactora de 'Pesadilla en la cocina' a la dueña de 'Bodeguita Los 50' durante un momento íntimo de la grabación, después de que hayan podido ver el resultado de la reforma del restaurante.

Sin embargo, la conversación se ve interrumpida de pronto cuando uno de los focos se cae. "Es conmigo. ¡Para, canalla!", reacciona la dueña del local, que tiene claro a quien atribuir el incidente: "Eustaquio, ¿te gusta esto cómo ha quedado?", pregunta mirando hacia el supuesto fantasma del local.

Y es que Chari confiesa que en 'Bodeguita Los 50' están convencidos de que hay una presencia que se deja notar de vez en cuando y que incluso tiene nombre: Eustaquio. Un espíritu al que los trabajadores atribuyen algunos de los sucesos extraños que ocurren en el restaurante.

*Puedes volver a ver el programa de Pesadilla en la Cocina: 'Bodeguita los 50" en atresplayer.com.

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