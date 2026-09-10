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Chicote reinventa la carta de 'Bodeguita Los 50' con sabor sevillano: bocadillo de pringá, flamenquín y migas

La transformación de 'Bodeguita Los 50' también llega a los fogones y Chicote diseña una nueva carta que mantiene la esencia de una taberna sevillana, pero con un toque de modernidad.

Chicote reinventa la carta de 'Bodeguita Los 50' con sabor sevillano: bocadillo de pringá, flamenquín y migas

La nueva imagen de 'Bodeguita Los 50' no se queda en la decoración. La esencia del local también queda reflejada en una nueva carta creada por Chicote, pensada para recuperar el espíritu de una taberna sevillana con un toque más actual.

Entre las nuevas propuestas aparecen platos reconocibles pero reinventados, como la ensaladilla de gambas al ajillo, salpicón de marisco, bocadillo de pringá, flamenquín, migas, albóndigas, buñuelos de bacalao, pimientos rellenos, carrillada y calamares.

Para terminar, la carta incluye dos postres: cremoso de chocolate y tarta de manzana.

Una carta renovada que busca recuperar los sabores de siempre sin renunciar a una imagen más moderna.

*Puedes volver a ver el programa de Pesadilla en la Cocina: 'Bodeguita los 50" en atresplayer.com.

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