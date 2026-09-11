"Como esto sea el comedor de Alcalá-Meco, la jodimos": el aviso de Chicote al equipo de 'Bodeguita Los 50' tras ver cómo emplatan

El nuevo servicio de 'Bodeguita Los 50' arranca con mal pie cuando Alberto Chicote descubre que Borja sigue trabajando sin orden ni limpieza y termina salpicando la cocina al emplatar una carrillada directamente desde la cazuela.

Con la nueva imagen del restaurante y la carta renovada, llega el momento de la verdad para el equipo de 'Bodeguita Los 50'. Comienza un nuevo servicio en el que Chari, Antonio y sus trabajadores tendrán que demostrar que han aprendido de los errores del pasado.

Sin embargo, el servicio no empieza con buen pie y Chicote observa cómo Borja termina de preparar los platos y la limpieza y el orden vuelven a brillar por su ausencia: "¡Me cago en la puta! ¿Esto qué manera de trabajar es?", estalla el chef.

La situación empeora cuando el cocinero emplata una carrillada directamente desde la cazuela al plato, haciendo que la salsa termine salpicando por toda la cocina. "Pon la carrillada en el cacharro otra vez", le ordena Chicote antes de recriminarle su forma de trabajar: "¡No me hagáis cerdadas!".

"Me quiero ir de aquí más contento que unas castañuelas y si empezáis a volcar la comida como si esto fuese el comedor de Alcalá-Meco, la jodimos", sentencia.

*Puedes volver a ver el programa de Pesadilla en la Cocina: 'Bodeguita los 50" en atresplayer.com.

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