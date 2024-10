Tras el primer servicio, 'El italiano' ha demostrado ser un restaurante con doble espectáculo: por una parte, el caos que han formado los empleados y, por otro, el show musical que ha desconcertado a los comensales. Para intentar salvar el negocio y poder ayudar con la gestión del local, Alberto Chicote necesita conocer el estado económico de 'El italiano' y las diferencias que enfrentan a Manuel y Alessio, los dos dueños de la pizzería.

Manuel confiesa al chef de Pesadilla en la cocina que el negocio arrancó con una inversión de 30.000 euros. Chicote pregunta a ambos dueños cómo definieron la gestión desde le principio: "¿Quién llevaba las cuentas y quién el resto de las cosas?". Manuel reprocha a Alessio que "nunca ha estado pendiente de las cuentas". "Solo has ido una vez al gestor", critica. Ambos socios discuten frente al chef al definir quién está "al corriente de todo".

Ahora mismo, la situación del restaurante pende de un hilo, donde la deuda alcanza "los 40.000 o 45.000 euros", algo que pone a Manuel al límite. "Me estoy quedando calvo del estrés que tengo", asegura y añade que "hace pocos meses" vivió un momento que marcó un antes y un después en su vida. "Me dio una apnea hace 3 meses, donde casi me muero durmiendo por estar pensando en todo lo que se debe", lamenta.

Además, parece que los socios se traen los problemas de casa al restaurante. "La situación económica no da para que cada uno se pague un piso, por lo que tenemos que compartir gastos en la casa", cuenta Manuel. La pésima gestión del restaurante y la deuda que acumulan es, sencillamente, "una losa".