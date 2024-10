Tras una charla con Manuel, llega el momento de que Chicote pruebe la comida. Lo primero que degusta son una patatas a la italiana, una creación de Alessio, el pizzero. El chef las define como una patatas fritas con un poco de queso por encima. "Están sosas, un plato absolutamente prescindible, sin ningún interés", opina el cocinero tras probarlo antes de que llegue el segundo plato.

"Rabieta", dice Laura al chef, que la corrige: "No, 'rabbieta', no. Rabieta es lo que estoy cogiendo yo, es 'arrabbiata', lo pone en la carta". Chicote le dice a la camarera que no le había dicho que las patatas eran cardiosaludables, a lo que ella responde que se lo habrá dicho su jefe. "No, lo digo yo porque no llevan sal, está soso de cojones", le afirma el cocinero. La camarera se lo comunica a Manuel, que entra a la cocina. “Tú eres un caso, o porque le echas mucha sal o porque no le echas ni mierda”, critica el dueño del local a Ana, su cocinera, que le dice: "En verdad, no tiene sal, no le he echado sal". A lo que Manuel reacciona aplaudiéndole irónicamente. “Si tú lo sabes hacer mejor, te pones aquí”, le dice la camarera.

De vuelta en el comedor, Chicote piensa que los macarrones 'arrabbiata' son totalmente prescindibles y pasa a probar los ñoqui al pesto. "Estos están peor todavía, grasientos, más pasados de cocción...", critica el chef. Lorena, la otra camarera, se acerca al cocinero para preguntarle qué tal y le responde: "Pues mira, esto en especial, peor que todo lo demás, está muy grasiento y no está rico de sabor". La camarera va a la barra y le dice la opinión de Chicote a Manuel, que va a la cocina como un obelisco a hablar con la cocinera.

"Es el peor plato que ha probado ¡Me cago en todo! Mira hasta yo me baño en aceite", le dice el dueño mientras coge el plato y deja caer el aceite al suelo. "Me parece muy bien ahora coge una bayeta y lo que me has ensuciado, que yo lo tenía limpio, coges la bayeta y lo limpias todo", le responde Ana muy enfadada hasta que llega Laura para poner paz.