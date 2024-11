Alberto Chicote prueba la comida del restaurante Estoril, en Móstoles. Después de probar unas croquetas congeladas que parecían "la Bahía de Ha-Long de Vietnam" y unos calamares en los que "te vuelve el bocadillo a la cara", el presentador de Pesadilla en la cocina prueba sus premiadas empanadillas.

"Están buenas", afirma el exitoso chef mientras oye a una clienta que se queja de no haber recibido la hamburguesa que pidió mientras sus amigas ya habían terminado de comer. "Mire, hacemos una cosa, le regalo una empanadilla, que yo no me la voy a comer", le dice Chicote a la mujer, a la que le acerca la otra empanadilla que había pedido. "Así, por lo menos, se entretiene", destaca Alberto Chicote.

Pero este no es el único incidente que comprueba Alberto Chicote en el Estoril, y es que su tortilla de patata tampoco llega. "Sabiendo que la tortilla es la vencedora de un campeonato, tengo unas ganas de probarla...", afirma el chef antes de descubrir que, finalmente, no la podrá probar. Puedes ver su reacción en el vídeo principal de esta noticia.