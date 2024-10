Show must go on...

Los comensales alucinan con el show musical del dueño de 'El italiano' con una bailarina: "Ha estado fuera de lugar"

El servicio está siendo un auténtico caos, pero Manuel no deja a los comensales de 'El italiano' sin el show musical. El espectáculo deja 'a cuadros' a los clientes y la cara de Chicote es un poema.