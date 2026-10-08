Los clientes huyen del 'Como la trucha al trucho' tras negar el dueño haberles dado carne en mal estado: "Bájale"

Los clientes del 'Como la trucha al trucho' piden al dueño que se tranquilice en plena discusión al negar haberles dado comida en mal estado. "Nos lo hemos sacado de la boca porque estaba malo, tio", insiste Chicote también.

Alberto Chicote sufre su primer servicio en 'Como la trucha al trucho', donde los nervios del dueño del local, Emiliano, contrastan con la dejadez de la plantilla. Nada más empezar, Mari, la camarera, critica a su compañero, Eduardo: "Muchas veces siento que trabajo sola, me estresa". Algo que también critican en la cocina e, incluso, el dueño, que pide al camarero que preste más atención a todo porque no se entera de nada.

Por su parte, el presentador de Pesadilla en la cocina intenta tranquilizar a Emiliano: "Estoy viendo que te vas a caer encima de la plancha, vamos, no me jodas". Y es que el dueño no puede contener su nerviosisimo y mala leche con sus trabajadores, algo que les traslada y que genera un clima de gran tensión en todo el servicio. "Es que Eduardo me mata, estamos hasta los huevos de Eduardo", se sincera muy enfadado Emiliano a Chicote, quien no da crédito de la situación: "Se genera tantísima tensión en esa cocina, que ha habido un momento que le he dicho calma porque están al borde del colapso".

Por su parte, los clientes se muestran muy sorprendidas ya que, además de los gritos que oyen en la cocina, el teléfono no para de sonar sin que nadie de los trabajadores lo coja. "Nos van a volver locos, acabamos en el psiquiátrico", afirma alucinado uno de los clientes en este vídeo, donde, Alberto Chicote bromea en cocina ante la surrealista situación: "Es el demonio el que llama".

Sin embargo, la situación más tensa llega cuando varias mesas devuelven las hamburguesas a cocina afirmando que "pican" y que "la carne está pasada y ácida". Unas críticas que Emiliano no recibe bien y que le hacen salir de la cocina para hablar directamente con los clientes: "Acabo de abrir el paquete ahora, es imposible que la carne esté mala". Por su parte, Alberto Chicote prueba un bocado de la carne y da la razón a los clientes asegurando que "no está rico". Lili, una de las trabajadoras, directamente, escupe la carne asegurando que "está mala".

Por su parte, Emiliano sigue discutiendo con los clientes en el comedor: "Te puede gustar más o menos, pero yo las cosas malas no las saco". "Primero, llegaste con una actitud... vamos a bajar", le pide uno de los clientes al dueño, que responde: "Yo tengo la actitud que tengo, pero yo cosas malas no saco, que no te haya gustado es otra cosa". Molestos por la reaccion de Emiliano hacia sus críticas y sugerencias, los clientes abandonan el restaurante.

*Puedes volver a ver el episodio de Pesadilla en la cocina: Como la trucha al trucho en atresplayer. com

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