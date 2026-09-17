en la cocina
Chicote, al borde del ataque al ver una llamarada en la cocina: "Sales ardiendo tú y todo el edificio"
La tensión aumenta en la cocina de 'Gastrobar Terelita' cuando Giusseppe comienza a elaborar un plato mientras Alberto Chicote no da crédito ante el riesgo de incendio: "Vamos a salir ardiendo".
La cocina ha mejorado respecto a cómo se la encontró el chef, pero los problemas no tardan en aparecer. Comienza el primer servicio y el restaurante se encuentra con otro inconveniente: no hay género suficiente. Solo cuentan con seis raciones de ceviche, algo que deja a Chicote completamente sorprendido. "Estamos en un restaurante peruano, no tener ceviche es como ir a un restaurante español en Berlín y que todo el mundo tenga paella", señala el chef al descubrir la situación.
Pero la falta de producto no es el único problema. A medida que llegan las comandas, la cocina empieza a atascarse y los platos no salen. La presión continúa en la cocina de 'Gastrobar Terelita' y Alberto Chicote observa cómo Giusseppi, encargado y cocinero del restaurante, comienza a flambear un plato en una cocina repleta de grasa, algo que preocupa especialmente a Chicote cuando ve aparecer una llama. "¿Tú sabes lo peligroso que es hacer una llama a una campana que está llena de grasa? Que sales ardiendo tú y todo el edificio. Lo que nos faltaba", advierte el chef, que no puede ocultar su preocupación: "Vamos a salir ardiendo, ¿eh? ¡Dale, dale!".
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