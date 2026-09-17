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Chicote, tras ver la cocina "negra como los cojones de un grillo": "Qué pozo de mierda"

El chef entra en la cocina y se encuentra suciedad, grasa acumulada y hasta cucarachas, una situación que le lleva a plantarse: si no consiguen limpiarla en dos horas, no habrá servicio.

Chicote, tras ver la cocina "negra como los cojones de un grillo": "Qué pozo de mierda"

La cocina de 'Gastrobar Terelita' da un giro radical en cuestión de minutos. Después de valorar positivamente varios de los platos del restaurante peruano, Alberto Chicote entra en la cocina y se encuentra con un panorama completamente diferente.

Nada más acceder, el chef se topa con suciedad, grasa acumulada y hasta cucarachas. "¿Me cuentas lo que estoy viendo?", pregunta completamente alucinado ante el estado en el que se encuentra la cocina. "Negro como los cojones de un grillo", sentencia al mostrar la suciedad, que tampoco mejora cuando revisa la nevera. "¿Quién se encarga de esto? Lo sabes y te la suda", pregunta el chef.

El estado de la cocina lleva a Chicote a tomar una decisión tajante. "Aquí no se puede dar un servicio", afirma, poniendo un ultimátum al equipo: "Tenéis dos horas para limpiar a fondo la cocina".

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