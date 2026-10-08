Chicote alucina con las ratas que "parecen gatos" del 'Como la trucha al trucho': "Hostia p***, son muy grandes"

Alberto Chicote se desplaza al restaurante 'Como la trucha al trucho', en Pinto, Madrid. Y es que, a pesar de su nombre, el amor no sobra. Emiliano, su impulsivo dueño, descarga su frustración sobre un equipo sin ganas. Y no solo eso, sino que cuando el presentador de Pesadilla en la cocina descubre que una inquilinas inesperadas: las ratas.

Antes de llegar, Chicote ya confiesa a cámara que "con este nombre tan peculiar" no sabía lo que se iba a encontrar. "Solo espero no quedarme como pez fuera del agua", asegura el exitoso chef, en este vídeo, donde alucina al ver la decoración del local.

"Es como el bar del amor", destaca Chicote a Mari, la camarera, que le contesta: "Aquí se han formado parejas, hemos tenido propuestas de matrimonio, bodas...". Sin embargo, la camarera se sincera con el presentador: "Aquí te haces una foto y queda bonito, ya de cerca es otra historia...". "Cocinar y gritar es básicamente lo que hace el dueño", señala la joven de su jefe, al que critica duramente por sus malos modos.

Por otro lado, la trabajadora confiesa a Chicote el problema que tienen en el local con los roedores. "Hostia, eso son ya bichos gordos", destaca Alberto Chicote ne este vídeo, donde la camarera le explica que tienen que "tener cuidado de no dejar las ventanas abiertas porque hay un parque cerca y entran las ratas por la ventana". Algo que confirma Emiliano, el dueño, que enseña a Alberto Chicote un vídeo en el que sale una de las ratas. "Hostia puta, son muy grandes los bichos, eh, tío", señala alucinado el presentador de Pesadilla en la cocina al dueño del local, quien destaca que "parecen gatos": "Es complicado, entran por la bajante de la barra, por las cloacas...".

*Puedes volver a ver el episodio de Pesadilla en la cocina: Como la trucha al trucho en atresplayer. com

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