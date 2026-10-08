Alberto Chicote explota con la cocinera y abandona 'Como la trucha al trucho': "Te estás riendo de mí en mi p*** cara"

"Mira, yo con esas sonrisitas no hago nada, di encima te vas a descojonar de mí, entonces, olvídate", asegura muy enfadado Alberto Chicote a María, cocinera de Como la trucha al trucho.

Después de un primer servicio desastroso, en el que "parece que aquí la trucha no quiere el trucho" después de ver cómo reina la tensión y el local solo es "una máquina de buscar culpables", Alberto Chicote llega a Como la trucha al trucho para ayudar en el segundo servicio.

Sin embargo, este segundo servicio muestra que la situación lejos de mejorar, ha empeorado. Nada más llegar, el presentador de Pesadilla en la cocina descubre que no han hecho caso al aviso que les dio el día anterior de no tener productos de limpieza en la cocina que puedan confundirse con comida. Por otro lado, Emiliano, el dueño, vuelve a criticar las opiniones de unos clientes que devuelven la comida por estar seca.

No obstante, el peor momento llega cuando Alberto Chicote explota contra María, la cocinera. Y es que tras recibir una crítica de Chicote y pedirle que se la explique con una sonrisa, el exitoso chef no puede con la actitud de la cocinera: "Mira, yo con esas sonrisitas no hago nada". "Si encima te vas a descojonar de mí, entonces, olvídate", afirma tajante y muy enfadado Alberto Chicote a María, a la que insiste tajante: "Una cosa es que no me hagas ni p*** caso y otra, que te rías de mí en mi p*** cara".

"No, no, no", asegura enfadado el presentador en este vídeo, donde abandona la cocina rotundo: "Venga hombre, hasta luego". Emiliano, el dueño del local, pide a su cocinera que vaya a buscar a Alberto Chicote para pedirle perdón por la "falta de respeto". Puedes ver el tenso servicio y cómo la cocinera sale en busca de Chicote en el vídeo principal de esta noticia.

*Puedes volver a ver el episodio de Pesadilla en la cocina: Como la trucha al trucho en atresplayer. com

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.