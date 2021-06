Nuria Roca ya prepara nuevo proyecto en Atresmedia. La popular presentadora se pondrá al frente de un nuevo magazín que llegará a las tardes dominicales de laSexta a partir de la próxima temporada.

Producido por Atresmedia TV, en colaboración con Banijai Iberia, este espacio ocupará la franja de emisión de 'Liarla Pardo'. Tras cinco temporadas y después de doblar la audiencia de la cadena en las tardes del domingo, 'Liarla Pardo' llegará a su fin este verano. Como se anunció hace unos días, su presentadora, Cristina Pardo, emprende una nueva aventura junto a Iñaki López al frente de 'Más vale tarde'.

De esta forma, las tardes del domingo en laSexta se preparan para acoger el nuevo proyecto de Nuria Roca, un magazín con sello personal y del que pronto se conocerán más detalles. Nuria emprende esta nueva aventura que compaginará con sus otros proyectos dentro del Grupo Atresmedia, como su colaboración semanal en 'El hormiguero'. Y, muy pronto, se estrenará en Antena 3 el programa 'Family Feud: la batalla de los famosos', con Nuria Roca al frente.

Nuria Roca (Valencia, 1972) se pone al frente de este nuevo formato después de años ligada a la televisión y habiéndose ganado el cariño del gran público. Actriz, escritora y presentadora, Nuria Roca es actualmente colaboradora de 'El Hormiguero 3.0' y presentadora de 'Family Feud: la batalla de los famosos', ambos programas de Antena 3.

Consolidada como una de las profesionales más polifacéticas de la pequeña pantalla, un sector en el que lleva trabajando más de 25 años en decenas de proyectos como presentadora, colaboradora y/o actriz. Nuria, que ya presentó en laSexta 'El Millonario' en 2012, vuelve a la cadena para conducir este nuevo espacio dominical.

El emotivo agradecimiento de Cristina Pardo a Liarla Pardo tras anunciar su marcha

Cristina Pardo e Iñaki López dejarán sus respectivos programas en fin de semana para ponerse al frente de Más Vale Tarde. Así lo ha dado a conocer esta mañana laSexta, después de que Mamen Mendizábal anunciara su marcha del programa de cara a la próxima temporada.

La aún presentadora de Más vale Tarde ha entrevistado a sus sucesores en el programa que será su 'casa' a partir de septiembre y, aunque ambos se han mostrado muy ilusionados en iniciar el nuevo reto. Sin embargo, ambos han tenido algunas palabras de recuerdo para el programa que dejan atrás, Liarla Pardo y laSexta Noche.

Así, Cristina Pardo ha asegurado irse de su programa de los domingos "con mucha pena": "Estoy muy contenta con el programa de Liarla Pardo", ha explicado la presentadora, que ha insistido en que el formato seguirá. "Estoy muy agradecida a mi equipo y a la etapa que he hecho en Liarla Pardo porque he sido muy feliz, he podido hacer cosas que me han gustado mucho y le doy una larga vida", ha zanjado.