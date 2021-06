Mamen Mendizábal se marcha, pero Más Vale Tarde ya tiene nuevos inquilinos. Y no podían ser otros que Iñaki López y Cristina Pardo, dos de los periodistas y presentadores más icónicos y reconocidos de laSexta. Ambos cogerán los mandos del programa a partir del mes de septiembre para seguir haciendo de éste una referencia informativa en las tardes españolas.

A finales de mayo, Mendizábal anunció que el próximo 30 de junio dejará el programa que ha presentado durante más de diez años para enfrentarse a nuevos retos dentro de esta casa. Ella misma explicaba que es "el momento de un cambio de ciclo", aunque no dudó en 'advertir' a los espectadores sobre su futuro: "Me quedo en laSexta, no os vais a librar de mí". Y lanzó un guante a sus sucesores: "Os dejo a los mejores en el equipo y a unos espectadores fieles".

Iñaki López y Cristina Pardo serán quienes recojan el testigo en septiembre. Ambos dan así un paso más a su prolífica carrera en laSexta. Cristina Pardo empezó en esta casa en 2006, año en el que se incorpora al equipo de laSexta Noticias. Muy poco después ya comienzan a darse a conocer sus capacidades para el periodismo, especialmente a la hora de cubrir la información relativa al Partido Popular.

A lo largo de estos años, Pardo ha ido consolidando en esta cadena sus dotes para trabajar con la actualidad, obteniendo grandes triunfos con los nuevos desafíos que iban proponiéndole. Ejemplo de ello son las veces que ha sustituido a Antonio García Ferreras al frente de un programa como Al Rojo Vivo -donde además tenía una sección propia denominada 'Liándola Pardo'-, o la puesta en marcha de Malas Compañías, el programa de reportajes sobre corrupción que condujo durante un año. Desde 2018 conduce las tarde del domingo con Liarla Pardo, su espacio propio.

La trayectoria de Iñaki López en laSexta es más corta, pero no por ello menos intensa. Porque, desde 2013, el periodista vasco presenta con gran éxito laSexta Noche, un espacio de información, análisis, tertulias y entrevistas; un sinfín de contenidos variados que se emiten en las últimas horas de los sábados. Por este programa han pasado todo tipo de personalidades: desde presidentes del Gobierno y diputados hasta músicos o actores, pasando por personas sin empleo o pensionistas.

A todos ellos ha querido darles López una voz propia, sin distinciones, como hará en Más Vale Tarde junto a Pardo. Porque si bien es digna de elogio la trayectoria individual de ambos periodistas en laSexta, más hay que destacar la buena sintonía profesional y personal que han demostrado trabajando juntos desde que esta casa les unió.

El combo López-Pardo es una de las grandes apuestas de laSexta, y no es de extrañar. La prueba, más allá de las divertidas entrevistas que se han realizado mutuamente, son los programas tan variados que han copresentado: desde el especial World Pride Madrid que emitió esta cadena en 2017 hasta las cuatro ediciones de las Campanadas de fin de año que han compartido (2017, 2018, 2019 y 2020). Así, haciendo caso a sus trayectorias, todo parece indicar que, en sus manos, Más Vale Tarde seguirá siendo una referencia informativa. Ambos, además, conducirán este formato compaginándolo con otros proyectos dentro de Atresmedia, como es habitual en ellos.