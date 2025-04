Camarero analiza cuáles son los sectores más afectados en España por los aranceles de Trump: "Va a subir el precio de casi todo"

José María Camarero ha hablado en Más Vale Tarde lo que los aranceles de Donald Trump van a suponer tanto para los productos españoles como para los españoles como consumidores. El resumen, tras escuchar sus palabras, es claro: "Va a subir el precio de prácticamente todo".

"No va a haber un descontrol de la inflación, pero los precios van a subir más de lo esperado. El coste de la vida va a subir, porque si le metes a todo una tasa del 20%...", cuenta Camarero.

Y luego, a lo concreto: "El iPhone. En EEUU lo que hacen es ponerle la guinda, pero para fabricar lo que toda la gente tiene intervienen hasta 40 países. Si se tensiona el comercio mundial, el coste va a subir".

Móviles, moda, refrescos... y Amazon

De momento, lo que ha bajado es el valor de Apple en bolsa, con una caída del 12% al fabricarse en Asia prácticamente todo el teléfono. Es allí donde se concentran muchos de los aranceles de Trump.

Pero también va a subir todo lo que tenga con el calzado deportivo. Con la moda. Con los refrescos... y con Amazon: "Lo que se compra allí, por Internet, son productos que no están aquí. Que vienen de China. Eso se va a encarecer. Y cuidado con los retrasos si hay cuellos de botella hasta que se vea cómo se establece todo".

Y los pagos en tienda con las tarjetas Visa o Mastercard: "Los datos van directos a EEUU. Ahí es donde la UE tiene puesta la mirada. No quieren que vayan allí".

España exporta "21.000 millones de euros a EEUU"

Camarero sigue avisando: "Él dice que va a poner aranceles para que todas las industrias vuelvan. No recuerda que eso no sucede de un día para otro. Que es a 10 años vista. Una empresa cuando hace una previsión de invertir allí no lo hace de un día para otro. Esto va a paralizar el comercio mundial".

Habla en ese sentido del papel de España: "Exporta cada año 21.000 millones de euros a EEUU. Maquinaria, componentes, aparatos, material eléctrico... y acero y aluminio. Esto es lo directo".

El sector del vino, en el foco

Uno de los sectores que está en el foco es el del vino. En Más Vale Tarde ha hablado Iván Gómez, de la bodega gallega 'Altos de Torona', que tiene a EEUU a su principal comprador: "Tenemos pedidos ahora mismo pendientes de salir. Ahora tenemos más claros los aranceles que tendremos que pagar al llegar allí. No sabemos qué va a pasar en el futuro".

"Hemos hablado largo y tendido. Ya son muchas semanas con este debate y en principio estamos trabajando con nuestros importadores para amortiguar el bache. El 20% es un desastre", expresa.