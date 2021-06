Tras anunciar recientemente que deja Más Vale Tarde para emprender nuevos retos en Atresmedia, Mamen Mendizábal ha aclarado que, aunque deja el programa, seguirá en laSexta.

Así lo ha indicado al despedir a Ramón Espinar y Edu Galán -que han debatido sobre la vacunación de la selección española-, cuando este último le ha dicho: "Si te quedas, mejor".

"Me voy, pero me quedo", respondía la presentadora, que añadía: "Me voy de este programa, pero me quedo en laSexta, no te vas a librar de mí, ni tú ni nadie". Puedes ver el momento en el vídeo que ilustra estas líneas.

"No es un adiós, es un hasta pronto"

Sobre este tema se ha vuelto a pronunciar la presentadora unos minutos después, durante la entrevista que ha hecho a Emilio Aragón: "Aparco el coche en otro sitio, cambio de plaza", ha ilustrado. "Esta plaza la dejo y me voy a ir a otra que estamos creando de nueva construcción, pero por aquí cerca también. No es un adiós, es un hasta pronto", ha precisado. Puedes verlo aquí: