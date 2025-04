La emoción de Revilla tras ser denunciado: "Tengo la fuerza y la razón y eso es más poderoso que el dinero y ser rey"

Firme y convencido de que no tiene nada de lo que arrepentirse. Así se ha mostrado el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, tras la demanda que el rey Juan Carlos ha impuesto contra él por "expresiones injuriosas" criticándole por sus escándalos fiscales en los últimos años.

En una entrevista con Iñaki López en Más Vale Tarde, el dirigente del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), ha asegurado que no piensa en retractarse de ninguno de los reproches que le ha hecho al rey emérito: "Tengo la conciencia tranquila, pero me he visto metido en un lio sin comerlo ni beberlo".

Además, Revilla le ha afeado al ex jefe del Estado que vaya contra "un ciudadano de a pie" mientras está a miles de kilómetros del país del que fue rey: "Yo no soy como él, sigo siendo español y vivo en el piso de siempre, él me demanda desde un palacio y rodeado de piscinas y yates".

"Tengo la fuerza y la razón y eso es más poderoso que el dinero y ser rey", ha dicho Miguel Ángel Revilla emocionado para concluir.